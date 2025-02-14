شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الجامعة العربية المفتوحة تحصد "المركز الأول" فى مهرجان الشروق لإبداعات الطلاب بمشروع "فلاش باك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت كلية الإعلام بـ الجامعة العربية المفتوحة في مصر، جائزة المركز الأول من "مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام" في فرع "المواقع والمنصات الإلكترونية"، عن مشروع تخرج "فلاش باك" الذي نفذه طلاب قسم "الصحافة الإلكترونية" في الكلية.

تسلمت الجائزة ودرع "المركز الأول" الدكتورة نرمين خضر، الرئيس المكلف للجامعة العربية المفتوحة في مصر، وعميدة "كلية الإعلام" بالجامعة، من رئيسة المهرجان الدكتورة سهير صالح عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام" بأكاديمية الشروق، منظمة المهرجان، في الحفل الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، في حضور رئيس مجلس إدارة "أكاديمية الشروق" دكتور أحمد عبدالرحيم، ونائب رئيس الأكاديمية الدكتور محمد شومان، وحشد كبير من الإعلاميين والفنانين والطلاب الفائزين، يتقدمهم الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز "ضيف شرف" الدورة التاسعة من المهرجان، وعمداء كليات الإعلام وأعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

كما شارك في تسلم الجائزة مشرف المشروع "فلاش باك"، الكاتب الصحفي كارم محمود السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين، وعدد من الطلاب الذين نفذوا مشروع التخرج.

و"فلاش باك" عبارة عن منصة إلكترونية، تسلط الضوء على دور السينما المصرية منذ نشأتها قبل نحو (120) عامًا، وتستعرض أشهر صناعها ونجومها، وقائمة "أهم 100 فيلم" في تاريخها، وأبرز القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية والإنسانية التي طرحتها، والتي جعلت من السينما المصرية "هوليوود الشرق".

شارك في المهرجان، هذا العام، (44) جامعة مصرية وعربية، بـ(249) مشروعًا في مجالات الإعلام المختلفة: الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان



إعلام الجامعة العربية المفتوحة تحصد المركز الأول في مهرجان الشروق لإبداعات



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