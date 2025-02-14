شكرا لقرائتكم خبر عن التدابير الوقائية لمكافحة الفساد الإداري تمنح المستشار أيمن نبيل الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

حصل المستشار أيمن نبيل حسن عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة ومدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، على درجة الدكتوراة فى الحقوق فى موضوع "التدابير الوقائية لمكافحة الفساد الإداري" بتقدير امتياز، بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد.

وتكونت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور عمر محمد سالم، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وعضوية وإشراف الأستاذ الدكتور رجب محمود طاجن، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق وعضوية المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة.

وحضر المناقشة كل من المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، والمستشار مجدى سلامة مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى.



الدكتور أيمن نبيل وسط لجنة المناقشة



المستشار أيمن نبيــــــــل حسن عبد الهادي