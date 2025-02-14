شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية ترفض مقترح ترامب: التهجير جريمة.. ونريد ريفييرا فلسطينية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المجموعة العربية فى الأمم المتحدة بنيويورك رفضها لمخطط ترامب فى غزة سواء تهجير الفلسطينيين أو استيلاء أمريكا عل القطاع ، مؤكدة " نريد رؤية "ريفييرا" فلسطينية فى قطاع غزة"، حسبما ذكر موقع العربية.

بدوره، أكد المندوب الفلسطينى "سنعيد بناء قطاع غزة ، مؤكدا أن محاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

طالب المندوب الفلسطيني بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده .

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