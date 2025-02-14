شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب الضخامى الانسدادى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل أول عيادة فى مستشفيات الوزارة، متخصصة لعلاج مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامى الانسدادى (HOCM) وذلك فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك فى إطار تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تشغيل العيادة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز استفادة المواطنين منها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن عيادة علاج مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامى الانسدادى، ستوفر تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا متطورًا للمرضى، ويشرف عليها فريق طبى متعدد التخصصات مدعوم بالأبحاث العلمية فى هذا المجال.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، أن هذه العيادة تمثل إضافة نوعية لخدمات أمراض القلب، وتعمل على تقديم رعاية شاملة لمرضى "HOCM"، وهو أحد الأمراض القلبية الوراثية التى قد تؤدى إلى الوفاة المفاجئة، خاصة بين الرياضيين، موضحًا أن المرض يصيب الفئات العمرية بين 12 و45 عامًا، ويتطلب تشخيصًا دقيقًا نظرًا لندرة الأعراض الظاهرة، مضيفا أن العيادة ستعمل يوم الخميس من كل أسبوع، بدءًا من فبراير 2025، بإشراف الدكتورة عزة القط، استشارى كهرباء القلب، والدكتورة شيماء مأمون، أخصائى القلب، وتحت إشراف الدكتور خالد رفعت، رئيس أقسام القلب.

من جانبه، أشار الدكتور خالد رفعت، رئيس قسم القلب بالمستشفى، إلى أن عملية التشخيص تعتمد على مجموعة من الفحوصات الطبية، تشمل الفحص السريرى، وتخطيط القلب الكهربائى (ECG)، وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (ECHO)، وفى حال تأكد الإصابة لدى أحد أفراد الأسرة، يتم إجراء فحص شامل لبقية أفراد العائلة (Family Screening).

وفيما يتعلق بخيارات العلاج، أوضحت الدكتورة عزة القط، استشارى كهرباء القلب، أن العلاج يختلف بحسب حالة المريض، ويشمل الأدوية مع المتابعة الدورية، أو تركيب جهاز مقوم نظم القلب (ICD) للوقاية من السكتة القلبية المفاجئة، أو التدخل الجراحى من خلال إزالة جزء من الجدار السميك لعضلة القلب (Septal Myectomy)، أو استخدام القسطرة وحقن الكحول لتقليل سماكة القلب وتحسين تدفق الدم (Alcohol Septal Ablation).

تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي