شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى ورسالة مفتوحة من الكونجرس.. أمريكا ترفض مقترح ترامب لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسود الشارع الأمريكى بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطته بشأن قطاع غزة والتى تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واستيلاء أمريكا على القطاع، فقد أعرب العشرات من نواب الكونجرس الأمريكى عن رفضهم لـ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، وكتب 145 نائبا خطابا موجه إلى ترامب يحثونه فيه على التراجع عن تصريحاته.

وجاء فى نص الخطاب: نكتب إليك لحثك على التراجع عن تصريحاتك الخطيرة فى 4 فبراير 2025، التى أعلنت فيها عن تهجير دائم للشعب الفلسطينى من قطاع غزة ، وأن الولايات المتحدة ستستولى على الأرض وتمتلكها وتحولها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

وأكد الموقعون على الخطاب على ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة أكثر من أى وقت سابق دورا بناءً فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وهو ما جعلهم بشعرون بالقلق من أن رئيسا أمريكيا يدعو إلى إخراج قسرى وتهجير دائم لمليونى شخص. وحذر الخطاب من أن مثل هذا الإجراء لن يمكن الدفاع عنه أخلاقيا، وسيمثل انتهاكا لاتفاق جنيف ويعرض للخطر المصالح والقوات الأمريكيىة ويقوض موقف الولايات المتحدة العالمى.

وأشار الخطاب إلى أن مجرد الاقتراح بضرورة أن يوجه للقوات الأمريكية أمر لتنفيذ مثل هذه الجريمة فى منطقة حرب مشتعلة خطير ومتهور. وحتى محاولة الإخراج القسرى لمليونى شخص ستؤدى إلى عدد غير معلوم من الخسائر بين الأمريكيين وزيادة هائلة فى الإرهاب حول العالم.

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وحذر النواب ترامب من أن تصريحاته تعرض للخطر فرصة أمريكا فى العمل مع شركائها الحرب، الذين أكدوا التزامهم بالسلام الإقليمية الشامل بناء على إعادة إعمار غزو والتوصل إلى حل الدولتين.



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ودعا الموقعون على الخطاب ترامب إلى العمل مع إسرائيل والشركاء فى المنطقة والعالم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمى للصراع وإعادة الرهائن، وأكدوا أنه يمكن تطوير خطة واقعية مدعومة وممولة دوليا لتحقيق ذلك، ولتصبح غزة صالحة للعيش لسكانها الحاليين فى اسرع وقت.

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حالة الرفض الشديد فى الشارع الأمريكى لمخطط ترامب بشأن استيلاء أمريكا على غزة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ظهرت كذلك فى استطلاع للرأى أُجرى فى الولايات المتحدة، وكشف أن 64% من الأمريكيين يعارضون خطة رئيسهم دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.



رفض واضح أبداه الأمريكيين بموجب الاستطلاع

وشمل الاستطلاع الذى أجرته منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، عينة من 1200 أمريكى وأجرى بين 8 و9 فبراير الجارى، حول آراء المشاركين بشأن طرح ترامب بشأن غزة.

وأبلغت المنظمة المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الأربعاء، بأن خطة ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة قسرًا وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

وعارض 64% من المشاركين استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وأكد 47% من المشاركين أنهم يعارضون الخطة "بشكل قاطع"، بينما قال 17% إنهم يعارضونها "جزئيا".

وعبّر 85% من الديمقراطيين، و63% من المستقلين، و43% من الجمهوريين عن معارضتهم للخطة؛ وقال 69% من المشاركين إنهم يعارضون إرسال قوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وفي 4 فبراير، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة "طواعية".

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة من المستوى السياسي الإسرائيلي، بما يشمل مختلف التوجهات.

وكشف استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، مطلع الأسبوع الجارى، أن 47% من الأمريكيين رأوا أن اقتراح ترامب بشأن غزة سيئ، ونحو 40% "غير متأكدين أو على حسب".

بينما اعتبر 13% من الأمريكيين أن اقتراح ترامب "فكرة جيدة"، وتضمن استطلاع الرأى سؤالا "حول سياساته في ما يخص الصراع بين إسرائيل وحماس"، وأبدى 54% رضاهم عن هذه السياسات.

وبحسب الاستطلاع، لا يعرف 11% من الأمريكيين عن مقترح ترامب بامتلاك غزة وتهجير الفلسطينيين، بينما لا يعرف 23% كفاية عن المقترح، فى حين قرأ أو سمع 38% قليلا عن المقترح، مقابل 28% يعرفون الكثير عن هذا المقترح.

ورأى 22% أن هدف الرئيس دونالد ترامب من تصريحاته فى ما يخص غزة هو بالفعل ضمها للولايات المتحدة، مقابل 28% رأوا أن الهدف بدء المفاوضات مع دول الشرق الأوسط من أجل أشياء أخرى، و29% للهدفين، و20% رأوا أنه ليس أحد الأمرين السابقين.