شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب يهدد بوتين: سنفرض عقوبات وربما نرد بعمل عسكرى إذا رفض السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس قوله "سنفرض عقوبات وربما نرد بعمل عسكرى إذا رفض بوتين سلاما يضمن استقلال أوكرانيا".

أكدت الصحيفة عن نائب الرئيس الأمريكى " إرسال قواتنا لأوكرانيا مطروح إذا فشلت موسكو فى التفاوض بحسن نية".

وخلال الأسبوع الجارى، تزايد الحديث عن تسوية الحرب الأوكرانية، حيث أعلن ترامب الأربعاء عن لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل إنهاء الحرب، وهو الإعلان الذى جاء بعد أيام قليلة من حديث ترامب عن "الثمن" الذى ينبغى على أوكرانيا أن تدفعه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الإعلان عن لقاء بوتين وترامب المرتقب، قال الرئيس الأمريكي في تصريحاته : من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كامل أراضيها، ولا اعتقد أنه من العملي أن تنال عضوية الناتو.. لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا.. ويتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام قبل أي شيء".

وقبل أقل من أسبوع، قال ترامب في البيت الأبيض إنه "يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بمعادن أرضية نادرة كوسيلة للدفع مقابل الدعم المالي لجهود الحرب ضد روسيا.. أوكرانيا مستعدة لذلك، وأنا أريد تسوية مقابل ما يقرب من 300 مليار دولار من الدعم المقدم من واشنطن".

وتابع ترامب: "نقول لأوكرانيا إن لديها عناصر أرضية نادرة ثمينة جدا، ونحن نتطلع إلى عقد صفقة حيث يمكنهم تغطية ما نقدمه لهم مقابل عناصر أرضية نادرة وأشياء أخرى".

ومساء الثلاثاء، جدد ترامب ضغوطه على أوكرانيا، موضحاً إنه لا يستبعد أن تصبح "روسية" يوماً ما. وقال في مقابلة مع فوكس نيوز: "أخبرت كييف أنني أريد ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة.. المسئولون الأوكرانيون يمتلكون أرضا ذات قيمة هائلة من حيث المعادن النادرة، ومن حيث النفط والغاز، ومن حيث أمور أخرى".

وأضاف ترامب: "قد يعقدوا صفقة، وقد لا يعقدوا صفقة. قد يكونوا روسا يوما ما، أو قد لا يكونوا روسا يوما ما. لكننا سنحصل على كل هذه الأموال هناك وأقول مرة أخرى إنني أريد استعادتها".