شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ رشا راغب وداليا الباز باختيارهن بقائمة أقوى 20 سيدة نسائية عربيا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة رشا راغب والأستاذه داليا الباز لاختيارهن ضمن قائمة فوربس لأقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومى بالشرق الأوسط.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، عن فخرها بهذا الاختيار الذى يؤكد على تميز المرأة المصرية في مختلف المجالات ، ويتمنى لهن كل النجاح والتوفيق.

كما تقدم المجلس بخالص التهانى الى جميع السيدات المصريات والعربيات ضمن قائمة فوربس لأقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومي بالشرق الأوسط ، وهو ما يؤكد على تميز المرأة العربية فى مختلف المجالات، ويتمنى لهن كل النجاح والتوفيق.

وجاء اختيار الدكتورة رشا راغب تتويجًا لجهودها البارزة في قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري، إذ لعبت دورًا محوريًا في إعداد وتطوير كوادر قيادية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات بالدولة المصرية.

أما داليا الباز فهى قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما فى إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.



داليا الباز