شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تشارك فى المهرجان الكشفى الـ45 والإرشادى الـ33 ..صور‎ والان مع تفاصيل الخبر

شاركت كلية الإعلام جامعة القاهرة في المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ33، لجوالي وجوالات جامعة القاهرة، تحت شعار " مستعدون للحياة.. بداية جديدة"، في إطار دور الجامعة كمنارة مجتمعية تسهم في تنمية الطلاب وتعزيز قيم العمل الجماعي والتطوعي.

ويأتي ذلك تحت رعاية دكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ودكتور ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام.



من فعاليات المهرجان.



من فعاليات المهرجان....



من فعاليات المهرجان