شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع برلماني ألماني تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع النائب الألماني "يوهان فاديفول" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حزبى الاتحاد الديمقراطي والاشتراكى المسيحيين وعضو لجنتي الشئون الخارجية بالبودستاج الألمانى، اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.



أكد الوزير عبد العاطى على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية مع ألمانيا بما يُسهم في تعزيز الحوار البرلماني والتواصل بين الشعوب، واستعرض أولويات التعاون الثنائي، وبشكل خاص التعاون الاقتصادي والتنموي وأهمية جذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر، حيث أطلع المسئول الألماني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

كما اكد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز التعاون في مجال التعليم وتوفير عمالة ماهرة للسوق الألماني.



وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للدعم الألماني لمصر داخل المؤسسات الأوروبية لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة ٤ مليار يورو وذلك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول الوزير عبد العاطى الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تتكبدها مصر نتيجة استضافة أكثر من 10 مليون أجنبى، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، الأمر الذي يتطلب مساندة الاتحاد الأوروبي خاصةً وأن مصر تعد ركيزة السلام والاستقرار في المنطقة.



واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية تنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث. وأكد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يأتي سوى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية