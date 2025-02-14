شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق الحريرى يلاحق "الأسد" من القبر.. سعد يعلق والشرع يكشف الأسرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجددا، ومع ذكرى اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى، عاد إلى صدارة المشهد الاتهامات التي لم يتم إثابتها حتي الآن حول تورط نظام الرئيس السورى المعزول بشار الأسد فى تلك العملية الدامية التى وقعت قبل 20 عاماً.

وبالتزامن مع الذكرى العشرين، أقدم العديد من ساسة لبنان على التفاعل مع حادث اغتيال رفيق الحريري، وبمقدمتهم الأبن سعد الحريرى الذى خرج بتصريحات جديدة أعلن خلالها عودته للحياة السياسية.

الحريرى الأبن يخلد ذكرى "رفيق".. ويوجه رسالة للبنان وسوريا

ومن أمام قبر والده الكائن في ساحة الشهداء وسط بيروت، وصف سعد الحريري ، الرئيس السوري المعزول بشار الأسد بـ"المجرم"، متقدماً بالتهنئة للشعب السوري الذي تمكن من طرده علي حد قوله.

ووجه "سعد" حديثه للشعب اللبناني قائلاً: "منذ 20 عاماً طردتم نظام الرئيس المجرم بشار الأسد من لبنان، مطالبين بتحقيق العدالة ، وبعد 20 عاما تمكن الشعب السورى من طرد بشار الأسد وهذا بداية العدالة.



الحريري الأبن فى يوم وداع رئيس وزراء لبنان الراحل

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تصريحات سعد الحريرى في ذكرى اغتيال والده، تأتى بعد شهرين تقريبا من تصريحات مماثلة للرئيس السورى احمد الشرع، والتى كشف خلالها تورط نظام بشار الأسد في اغتيال رفيق الحريرى ، وذلك في حديث دار بينه وبين وليد جنبلاط السياسى اللبناني البارز والرئيس السابق للحزب التقدمى الاشتراكى، خلال زيارته لقصر الشعب بدمشق ، حيث أكد الشرع أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هو الذى وقف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، متعهدا باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

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الشرع تعهد باحترام سيادة لبنان.. وحمل الأسد مسئولية اغتيال الحريرى

وقد سبق أن نفت الحكومة السورية أي تورط لها في الهجوم، وأعادت تأكيد النفى عقب الحكم الذى أصدرته المحكمة الدولية التى عقدت فى أغسطس 2020، بإدانة 4 ينتمون لحزب الله في قضية اغتيال الحريرى من بينهم سليم عياش بتهمة قتل الحريرى عمدًا، إضافة إلى إدانته بقتل 21 آخرين ذهبوا ضحية التفجير.

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