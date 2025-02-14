شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب يرحب بالقمة العربية لتقرير مصير الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، برئاسة عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كافة الخطوات التى تتخذها الدول العربية لبحث التطورات علي صعيد القضية الفلسطينية.

وأكد المجلس المركزى، فى بيان له اليوم، أن عمال الوطن العربى وقياداتهم النقابية العمالية، متمسكين بثوابت الموقف الفلسطينى والعربى من القضية، والتمسك بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود أرضه وهى حقوق غير قابلة للتصرف أو التنازل عنها.

وأشار المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إلى أن الشعوب العربية والإسلامية داعمة لقرارات الحكومات وموقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية القضية، لافتا إلى أن الجميع ينتظر بشغف قرارات القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بالقاهرة فى السابع والعشرين من الشهر الجاري ، لتكون رسالة للعالم أجمع بأن المواطن الفلسطيني له حق في تقرير مصيره والعيش علي تراب وطنه وليس لاجئا بالبلدان الشقيقة، مطالبا بتحرير أراضي البلدان العربية المحتلة في سوريا ولبنان لتنعم البلدان بالحرية الكاملة لتراب أراضيها المغتصبة من العدو الصهيونى.

كما ثمن المجلس المركزي التوافقات التي أعدتها العديد من الدول لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة والتي من شأنها التأكيد على التمسك بحق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير ومناقشة الأوضاع المتطورة بالقضية.