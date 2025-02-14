شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجمارك الصينية يزور محطات التصدير بالبحيرة ويشيد بجودة صادرات مصر الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

اصطحب اليوم الجمعة مسؤولي وحدة الصحة النباتية وممثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفد هيئة الجمارك الصينية الذي يزور مصر حالياً للاطلاع علي نظم الرقابة والفحص الحجري بالمزارع ومحطات التعبئة بمحافظة البحيرة منطقتي بدر والنوبارية.

يأتى ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصرى.

وقام الوفد بزيارة محطة ومزرعة فراولة ومحطة ومزرعة موالح وأشادوا بالجهد المبذول ومنظومة التكويد والتتبع و نظام الصحة النباتية المصري المتبع للتصدير الي الصين .

و أوضح رئيس الوفد الصيني أنه شاهد مستوي مرتفع من الجودة بالحاصلات المصرية .

وأشار الي تنافسية المنتج المصري بالإضافة إلى مزايا عديدة قد تجذب المستهلكين الصينيين للحصول علي المزيد من المنتجات المصرية.

ويسعي الحجر الزراعي المصرى حالياً إلى فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة والنباتات الطبية والعطرية وعدة منتجات أخري .





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وفد الجمارك الصينية يزور محطات التصدير فى البحيرة



زيارة محطات التصدير بالبحيرة



وفد الجمارك الصينية يزور محطات التصدير



جانب من الزيارة