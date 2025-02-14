شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة "لارس لوكه" وزير خارجية الدنمارك، وذلك اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي اجراها رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر 2024 والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأوضح أهمية تنفيذ كافة محاور هذه الشراكة، لاسيما دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة والوقود الأخضر، فضلاً عن التنسيق بين البلدين في إطار المحافل الدولية على ضوء بدء العضوية الدنماركية غير الدائمة بمجلس الأمن في يناير الماضي، وكذا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يوليو المُقبل.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدعم الدنماركى داخل أطر الاتحاد الأوروبي وأكد على التطلع لاستمرار هذا الدعم لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما سرعة اعتماد مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو .

تناول الوزير عبد العاطي آخر التطورات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل تردى الأوضاع بالقطاع، حيث أكد اعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.