شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن افتتاح 6 مساجد بحدائق أكتوبر والعياط وكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن محافظة الجيزة، تشهد، اليوم، افتتاح 6 مساجد بمناطق العياط، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومدينة أكتوبر، وتشمل افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد التوحيد فى قرية المتانيا بمركز العياط، ومسجد حنفى زقزوق بمركز كرداسة، وإنشاء مسجد اليكوسيتى بمدينة حدائق أكتوبر، ومسجد السيدة عواطف فى الحى الأول بالقطعة الأولى بصن كابيتال حدائق أكتوبر، ومسجد ذو النورين بإسكان دار مصر بمدينة 6 أكتوبر، ومسجد قباء قطاع ك بمنطقة ابنى بيتك المنطقة السابعة بمدينة أكتوبر.

تصريحات المحافظ جاءت عقب فعاليات افتتاح مسجد السيدة عواطف مصباح بمدينة حدائق أكتوبر، والذى شهد حضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والنائب طارق شكرى عضو مجلس النواب.

وحرص المحافظ، خلال الاحتفال على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى ومواطنى محافظة الجيزة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأزاح محافظ الجيزة، والحاضرون الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، مقدمًا التهنئة للمواطنين بافتتاح المسجد معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الدكتور على جمعة خطبة الجمعة تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها.