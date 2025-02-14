شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره الإسباني: مصر تعتزم تقديم تصور شامل لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك يوم الجمعة ١٤ فبراير على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.



أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين مصر وإسبانيا على مختلف الأصعدة، وأعرب عن التطلع للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع وتكثيف التعاون في شتى المجالات، مشيراً إلى وجود فرص ومجالات عديدة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين، داعياً الشركات الإسبانية بزيادة استثماراتها في المشروعات التنموية في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل والمياه والطاقة المتجددة والربط الكهربائي وقطاع النقل والمواصلات.

حرص وزير الخارجية على الإشادة بالمواقف الإيجابية لإسبانيا الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما اتصالاً بالأولويات المصرية، وفي مقدمتها تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأعرب عن التطلع لاستمرار هذا الدعم فيما يتعلق باعتماد الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو.

وقد تطرق اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد على اعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشدد في هذا الصدد على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر. كما أثنى السيد وزير الخارجية الموقف الإسبانى الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.