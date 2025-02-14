شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل × 7 أيام.. توزيع 250 ألف كرتونة سلع و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة، حصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى بدأ بمشاركة وزير العمل محمد جبران، في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار والضمان الاجتماعى، الذي انعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،رصد الوزير خلاله خطة وجهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال ،وتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا.

كما التقى الوزير مع الدكتور أحمد عبد العزيز البقلي الأستاذ المتفرغ بمعهد التخطيط القومي يهدف إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزراة، والتقى مع الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء،وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الأسبوع شهد الوزير جبران مع وزير التموين الدكتور شريف فاروق، توقيع بروتوكول تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية ودعم هذه الفئة،هذا البروتوكول يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة الشهر الكريم من جانب وزارة العمل لصالح العمالة غير المنتظمة.

كما أنه في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالاهتمام بمراكز التدريب المهني، وشهد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ،ومؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور الرئيس التنفيذي لبنك مصر،وذلك لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات،ويهدف البروتوكول تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية،حيث إتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة تابعة لوزارة العمل للتدريب على بعض المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وخلال هذا الأسبوع أعلن وزير العمل محمد جبران عن العديد من فرص العمل في الخارج، ودعا الشباب الذى تنطبق عليهم الشروط، للدخول على الموقع الرسمى للوزارة لمعرفة التفاصيل والتقديم عليها، مع التنبيه على أن كافة خدمات الوزارة مجانية وبدون وسطاء.