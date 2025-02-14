شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرى: القاهرة لا تتلقى أى رسوم مقابل إدخال المساعدات خلافا لما يشاع والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر رسمي مصري أن القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات خلافا لما يشاع، وأن مصر تبذل كل ما فى وسعها لدعم الشعب الفلسطينى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.

وأضاف المصدر أن مصر تبذل كل ما فى وسعها سواء من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية، وأن الموقف المصرى ثابت فى مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم.