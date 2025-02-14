شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرى: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر رسمي مصري أن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما قال المصدر المصري الرسمي إن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منه.