شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن قبول قائمة الأسرى المفرج عنهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، أن "قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لديهم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرقابة العسكرية تسمح بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة".

من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "قررنا الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن".