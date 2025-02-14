شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن قبول قائمة الأسرى المفرج عنهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 14 فبراير 2025 02:12 م
أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، أن "قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لديهم".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرقابة العسكرية تسمح بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة".
من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "قررنا الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز