شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الإمارات تعلن ظهور حالة من جدرى القرود للسلالة الجديدة Ib والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أول اكتشاف لحالة إصابة بمرض جدرى القرود mpox من السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV فى البلاد.

وأضافت المنظمة، إنها تنشر تفشى جدرى القرود فى عدة بلدان، لتقرير الوضع الخارجى رقم 47، والذي يقدم تفاصيل عن أحدث الاتجاهات الوبائية فى أفريقيا مع البيانات حتى 2 فبراير 2025 وتحديثات الاستجابة التشغيلية وتحديثات حول حالات جدرى القرود المستوردة حتى 5 فبراير 2025.

وأضافت إنه يستمر تفشى مرض جدرى القرود الناجم عن فيروس جدرى القرود من النوع Ib (MPXV) بشكل رئيسى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى وأوغندا، مع تحديد حالات جديدة مرتبطة بالسفر فى بلدان لم تتأثر سابقًا.

وأكدت إنه خلال الأسابيع الستة الماضية، سجلت أوغندا ثاني أعلى عدد من الحالات المؤكدة، والتى تشكل أكثر من ثلث جميع الحالات المؤكدة المبلغ عنها في القارة خلال هذه الفترة، مع زيادة مستمرة فى حالات الإصابة الأسبوعية، موضحة إنه لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تعانى من عبء مرتفع من فيروس حمى الضنك، مع انتشار سلالتين فرعيتين من فيروس جدرى القرود من النوع الأول، وعلى الرغم من أن العديد من المقاطعات أبلغت عن اتجاهات مستقرة في حالات الإصابة، إلا أن الوضع في البلاد لا يزال مثيرًا للقلق، حيث تشهد العديد من المناطق انتقالًا مستمرًا للعدوى. ويشكل تصاعد العنف في الجزء الشرقي من البلاد تحديات إضافية للاستجابة لفيروس جدرى القرود.

وأضافت إنه تم اكتشاف حالات جديدة مرتبطة بالسفر من جدرى القرود بسبب سلالة MPXV من النوع Ib في بلدان سبق أن اكتشفت حالات مرتبطة بالسفر من قبل، بما فى ذلك تايلاند والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.