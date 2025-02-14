شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ رئيسة المجلس لاختيارها ضمن أقوى 20 شخصية عربية بفوربس والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لاختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومى بالشرق الأوسط.

وعبر المجلس عن بالغ فخره وتقديره لاختيار المستشارة أمل عمار ضمن هذه القائمة الهامة، مؤكدا أنه اختيار مستحق ويأتى تقديرًا لجهودها الحثيثة على مدار سنوات طويلة فى القطاع الحكومى، قدمت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات، متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن المستشارة أمل عمار تعد أول قاضية تترأس المجلس القومى للمرأة، وهى رابع رئيسة له، وقد حصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفنى لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل.

وعينت المستشارة أمل عمار، ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصرى، وكانت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.

كما عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حاليًا منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الإستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع ومكافحة الفساد عام 2017، وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، وذلك بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.