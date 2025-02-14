شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجتمع بوزير خارجية رومانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع Emil Hurezeanu وزير خارجية رومانيا، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات الثنائية، حيث يشهد عام 2026 الاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى الترحيب بأن تكون رومانيا ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2026، بجانب افتتاح مركز ثقافي روماني في القاهرة ليكون أول مركز ثقافي لرومانيا في الدول العربية وأفريقيا.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، معربًا عن التطلع لانعقاد الجولة القادمة من المشاورات السياسية والقنصلية في بوخارست خلال العام الجاري، مشيدًا بحرص البلدين على تبادل الدعم لمختلف الترشيحات في المنظمات الدولية، منوهًا بالتطلع للدعم الروماني للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع رومانيا لتأمين استمرارية واردات الحبوب المصرية من رومانيا، وشدد على ضرورة استثمار الزخم المتولد عن الزيارات الثنائية المتبادلة، وانعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ومن بينها العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز المليار يورو للوصول به إلى معدلات أكبر.

من ناحية أخرى، تناول وزير الخارجية مستجدات الأحداث الجارية في غزة، والجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في كل من سوريا والسودان.