شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى التطورات في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقاء جانبى، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي وذلك اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.



طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته لرئيس الجمهورية، مثمناً الدور المحورى لمصر فى إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أن مصر تعد شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشاد الوزير عبد العاطى بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك لترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأهمية التي توليها مصر للتنفيذ الكامل لكافة محاور الشراكة الاستراتيجية. ورحب السيد وزير الخارجية بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مشيراً إلى التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو.



تطرق اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد على اعتزام مصر تقديم تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.