شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تعلن الإفراج عن 3 محتجزين من غزة غدا بينهم أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

قال قيادي في حركة حماس لوكالة رويترز، إنه سيتم الإفراج عن ثلاث رهائن، غدا السبت، بينهم الأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين.

أعلنت سرايا القدس، في بيان مقتضب، أنه سنفرج غدا السبت، عن الأسير ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل المبرة في غزة بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقال في بيان الإثنين الماضي، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".