شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنىء عضوات بالمجلس لتصدرهن قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي كل من المهندسة ميرنا عارف والمهندسة هدى منصور والسيدة داليا ابراهيم، عضوات المجلس القومي للمرأة، لتصدرهن قائمة فوربس 2025 لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، حيث ضمت هذه القائمة 100 سيدة أعمال من 32 قطاعًا مختلفًا و29 جنسية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وتقديرها لهذا الاختيار الذى صادف أهله، مؤكدة على أن كل من المهندسة ميرنا عارف والمهندسة هدى منصور و والأستاذة داليا ابراهيم نماذج مشرفة للمرأة المصرية ، قدمن العديد من الإنجازات والنجاحات كل فى مجاله، متمنية لهن المزيد من النجاحات.

كما أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وتقديرها لتصدر المرأة المصرية هذه القائمة، حيث تصدرت القائمة 18 قائدة مصرية ، وهو ما يؤكد على تميز نساء مصر في مختلف المجالات عربياً ودولياً، كما توجهت بالتهنئة للسيدات المصريات اللاتى تم اختيارهن ضمن القائمة، متمنيه لهن النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" تُسلِّط الضوء على سيدات الأعمال اللواتي يقدُن مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها عبر قائمتها كل عام ، وذلك اعتماداً على عدد من المعايير من بينها حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي إلى جانب برامج المسئولية المجتمعية التي قادتها المرأة.



داليا إبراهيم



هدى منصور