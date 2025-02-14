شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة جوية تعود من جديد بداية من صباح السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن عودة تأثر البلاد بداية من غدا السبت 15-2-2025 ، بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الشبورة من الظواهر الجوية التى تؤثر على الحركة على الطرق ومن هنا تأتى أهمية توخى الحذر والقيادة بهدوء وقت ظهورها.

ويسود اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.