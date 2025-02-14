شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تجرى قياسات على مستوى الإشعاع داخل مفاعل تشيرنوبل بعد قصفه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رصدت "انفجارا في أحد مخازن موقع تشيرنوبيل النووي شمال العاصمة الأوكرانية كييف".

وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إن "مستويات الإشعاع داخل موقع تشيرنوبيل النووي مستقرة".

بدورها قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "طائرة روسية بدون طيار هجومية تحمل رأسًا شديد الانفجار، ضربت الليلة الماضية الملجأ الذي يحمي العالم من الإشعاع في وحدة الطاقة الرابعة المدمرة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وأضاف على موقع إكس: "لقد تم بناء هذا الملجأ من قبل أوكرانيا بالتعاون مع دول أخرى في أوروبا والعالم، بالتعاون مع أمريكا – كل هؤلاء الذين تعهدوا بالأمن الحقيقي للإنسانية. إن الدولة الوحيدة في العالم التي تهاجم مثل هذه المواقع، وتحتل محطات الطاقة النووية، وتشن الحروب دون أي اعتبار للعواقب هي روسيا اليوم. وهذا يشكل تهديدًا إرهابيًا للعالم أجمع."

وأوضح أن الملجأ في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية تضرر بسبب هذه الطائرة بدون طيار. وتم إخماد الحريق. وحتى الآن، لم ترتفع مستويات الإشعاع ويتم مراقبتها باستمرار. ووفقًا للتقييمات الأولية، فإن الضرر الذي لحق بالملجأ كبير.