شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان يعارض خطة ترامب بشأن غزة: لا للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن رفضه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وقال " لا للتهجير .. سكان غزة يجب أن يبقوا في أراضيهم"، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأضاف الكاردينال بييترو بارولين في اجتماع عقد أمس الخميس: "هذه إحدى النقاط الأساسية للفاتيكان : لا للتهجير".

وقال بارولين إن "الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى على أرضه"، وأضاف أن خطة ترامب لنقل المستوطنات "لا معنى لها"، مؤكدا أن الفاتيكان يواصل دعم حل الدولتين، والذي قال إنه "يعني إعطاء الأمل للسكان".

البابا فرانسيس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.. وحاخام الاحتلال يرد

وانتقد البابا فرانسيس إسرائيل مرارا وتكرارا بسبب الجرائم التي ترتكب في غزة ، وأشار إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وفي هذا الأسبوع، كتب الحاخام إليعازر سيمحا فايس، عضو مجلس الحاخامية الكبرى في إسرائيل، رسالة مفتوحة يطالب فيها البابا بتغيير تصريحاته بشأن الحرب في غزة، وقال إن "أقواله وأفعاله فيما يتعلق بدولة إسرائيل ليست مخيبة للآمال فحسب، بل إنها تمثل خطرا تاريخيا."

وكان تحدث بابا الفاتيكان، في لقاء له على القناة التاسعة الإيطالية، عن عدد من الموضوعات والقضايا المحلية والدولية، والتي أبرزها خطة ترامب المحتملة بترحيل المهاجرين، ووصفها بأنها "عار "، بالإضافة إلى أنه أعلن عن أول امرأة تتولى رئاسة الفاتيكان، فضلا عن دعوته المستمرة لإنهاء الحروب ونشر السلام.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان ، فقد أعلن البابا خلال تلك المقابلة أنه اعتبارا من شهر مارس ، بعد تقاعد الكاردينال فرناندو فيرجيس ألزاجا، ستكون رافاييلا بيتريني، السكرتيرة، رئيسة للفاتيكان، وهى امرأة جديدة ، تتولى منصبًا مهمًا، بعد تعيين سيمونا برامبيلا رئيسة لدائرة الحياة المكرسة، وعلق البابا قائلا "الآن أصبح لدينا الكثير"ـ و"النساء يعرفن كيف يديرن الأمور بشكل أفضل منا".

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