شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: روسيا تضرب محطة تشيرنوبيل النووية.. وقلق من تسرب إشعاعات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "طائرة روسية بدون طيار هجومية تحمل رأسًا شديد الانفجار، ضربت الليلة الماضية الملجأ الذي يحمي العالم من الإشعاع في وحدة الطاقة الرابعة المدمرة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وأضاف على موقع إكس، "لقد تم بناء هذا الملجأ من قبل أوكرانيا بالتعاون مع دول أخرى في أوروبا والعالم، بالتعاون مع أمريكا – كل هؤلاء الذين تعهدوا بالأمن الحقيقي للإنسانية. إن الدولة الوحيدة في العالم التي تهاجم مثل هذه المواقع، وتحتل محطات الطاقة النووية، وتشن الحروب دون أي اعتبار للعواقب هي روسيا اليوم. وهذا يشكل تهديدًا إرهابيًا للعالم أجمع".

وأوضح أن "الملجأ في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية تضرر بسبب هذه الطائرة بدون طيار. وتم إخماد الحريق. وحتى الآن، لم ترتفع مستويات الإشعاع ويتم مراقبتها باستمرار. ووفقًا للتقييمات الأولية، فإن الضرر الذي لحق بالملجأ كبير".

وتابع: "في كل ليلة، تنفذ روسيا مثل هذه الهجمات على البنية التحتية والمدن في أوكرانيا. وتواصل روسيا توسيع جيشها ولا تظهر أي تغيير في خطابها المجنون المناهض للإنسانية. وهذا يعني أن بوتن لا يستعد بالتأكيد للمفاوضات - إنه يستعد لمواصلة خداع العالم. ولهذا السبب يجب أن يكون هناك ضغط موحد من كل من يقدر الحياة - الضغط على المعتدي. يجب محاسبة روسيا على أفعالها".