شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة تستعرض جهود مصر فى دعم دول "الجنوب - الجنوب" باجتماعات الإيفاد والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب الجنوب، خلال فاعليات اليوم الاخير لاجتماعات الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد بروما.

وقال الصياد، أن التجربة المصرية في هذا الخصوص ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة أعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الأنشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة.

وأضاف، أن المشروعات التي قام إيفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الأثر على مساعدة مصر في هذا الخصوص وإبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزراعين، مشيرا إلى أن مصر قامت بتوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الفاو.

وردا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح على أهمية إنشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على أن يقوم الايفاد بتوفير التمويل اللازم.



جانب من اللقاء



جانب من مشاركة وزارة الزراعة



جانب من المؤتمر