شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

اختارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء لجان ومراقبين أوائل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2025، حيث عقدت مديريات التربية والتعليم مقابلات لاختيار المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد:

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية التى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون فى الصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

**الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

- الطلاب الراسبوع بالصف الثالث الثانوى ولم يتنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا.

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد ولم يتم اسقاط قيدهم.