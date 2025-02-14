شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 80 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة فى أكبر افتتاح هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها فى إعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 80 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 14 فبراير 2025م، فى مختلف المحافظات، وذلك فى أكبر افتتاح للمساجد منذ بدء العام المالى 2024 / 2025م. ويأتى هذا الافتتاح فى إطار خطة الوزارة لتطوير المساجد وتهيئتها على النحو الأمثل لخدمة المصلين.

وتنطلق أعمال الافتتاح بافتتاح 55 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إضافة إلى 25 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ بداية العام المالى الحالى إلى مستوى غير مسبوق، مما يعكس حرص الوزارة على مواصلة رسالتها فى إعمار بيوت الله.

وتعلن الوزارة أن إجمالى المساجد التى تم افتتاحها منذ أول يوليو 2024م حتى الآن بلغ 849 مسجدًا، بواقع 583 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و266 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك استمرارًا لخطة التوسع فى إنشاء المساجد ورفع كفاءتها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتؤكد الوزارة أن جهودها فى عمارة المساجد شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م نحو 12,930 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 21 مليارًا و167 مليون جنيه، ما يعكس حجم الإنجاز غير المسبوق فى هذا المجال.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففى محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: السلام، قرية البلابيش – مركز دار السلام؛ ومسجد: الخمايسة، قرية البطاخ – مركز المراغة؛ ومسجد: الشيخ عبد الله، قرية العبادلة – مركز المراغة؛ ومسجد: أولاد حسن، قرية الغابات – مركز البلينا؛ ومسجد: القدايدة، قرية أولاد غريب – الكوامل – سوهاج؛ ومسجد: الشهيد زكريا، قرية نيدة – مركز أخميم؛ وصيانة مسجد: عثمان بن عفان، قرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج؛ ومسجد: التوحيد، قرية نجع طايع – مركز المراغة؛ ومسجد: آل غلاب، قرية القرامطة شرق – مركز ساقلتة.

وفى محافظة الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: السادة الرفاعية، الفنارة – مركز فايد؛ وصيانة مسجد: النصر، ك 14 – مركز القنطرة غرب.

وفى محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: آل سليم، قرية الحسينات – مركز أبو تشت؛ وإنشاء مسجد: المرحوم الدكتور محمود بكرى، المعنا - مدينة قنا؛ وصيانة مسجد: الحق، قرية المصالحة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد: جاويش، قرية القناوية – مركز نجع حمادي؛ ومسجد: الشيخ عطا الله، نجع الحشاش، قرية العطيات – مركز دشنا؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، عزبة البوصة – مركز أبو تشت؛ ومسجد: الفتح، نجع عمران، قرية كوم البيجا – مركز فرشوط؛ ومسجد: أحباب المصطفى، قرية الجبلاو – مركز قنا.

وفى محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الغربى، قرية زبيدة – مركز إيتاى البارود؛ ومسجد: الرحمن، عزبة سلامة، قرية نديبة – مركز دمنهور؛ ومسجد: القبلى، عزبة 6 القبلية، قرية المنشية الجديدة – مركز الدلنجات؛ ومسجد: منشية هلال، عزبة الرزيمات، قرية الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى؛

ومسجد: منشية بركات، قرية سيدى غازى – مركز كفر الدوار؛ ومسجد: كوم أبو خليفة الغربى، قرية جواد حسنى – مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد: الحناوى الـ21، قرية السلام شمال التحرير – مركز أبو المطامير.

وفى محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الفتح، قرية بنى صالح – مركز الفيوم؛ ومسجد: الوهاب، مركز طامية؛ ومسجد: الرحمة، عزبة الشنطورى – مركز إبشواي؛ ومسجد: الرحمن، المرغنى، قرية القاسمية – مركز إطسا؛ ومسجد: كامل كعابيش، عزبة طحاوى – مركز إطسا؛ ومسجد: النقشبندى، قرية دار السلام – مركز طامية؛ ومسجد: الفردوس، قرية قصر الباسل – مركز إطسا.

وفى محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النور، قرية تلبنت قيصر- مركز طنطا؛ وإنشاء مسجد: الحمد لله، قرية خلوة ريشة – مركز طنطا.

وفى محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: بدر الدين، عزبة بدر الدين، قرية الغنيمي– مركز قلين؛ ومسجد: البحرى، قرية روينة – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الحاج عبد السلام، قرية السحايت – مركز الحامول؛ ومسجد: العمرى، قرية ميت الديبة – مركز قلين؛ وصيانة مسجد: النور البحرى، قرية منشأة عباس – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: البياض الكبير، قرية البياض – مركز بيلا؛ و مسجد: الغربى، قرية التوينة – مركز مطوبس؛ ومسجد: الهدار – مركز سيدى سالم.

وفى محافظة الجيزة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: التوحيد، قرية المتانيا – مركز العياط؛ ومسجد: حنفى زقزوق (العياط) – مركز كرداسة؛ وإنشاء مسجد: اليكوسيتى، بجوار مول الحسن – حدائق أكتوبر؛ ومسجد: السيدة عواطف، الحى (1) قطعة (1)، صن كابيتال- حدائق أكتوبر؛ ومسجد: ذو النورين، دار مصر – 6 أكتوبر؛ ومسجد: قباء، قطاع ك، ابنى بيتك، المنطقة السابعة – أكتوبر.

وفى محافظة المنوفية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمة، عزبة سعاد شعير، قرية دراجيل – مركز الشهداء؛ وصيانة مسجد: الأسرج، قرية كفر البتانون – مركز شبين الكوم؛ ومسجد: سيدى يعقوب، قرية مليج – مركز شبين الكوم.

وفى محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النصر، قرية العكل – مركز ديرب نجم؛ ومسجد: نور الإسلام، قرية غزالة – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الكرام، قرية تل روزن – مركز بلبيس؛ ومسجد: الكبير، عزبة المظ – مركز صافور؛ ومسجد: الأربعين، قرية الجمالية – مركز الحسينية؛ وصيانة مسجد: الكبير الغربى، قرية بنى عامر – مركز الزقازيق.

وفى محافظة بنى سويف، تم إحلال وتجديد مسجد: الرحمن الغربى، قرية بسفا، أقفهص - مركز الفشن.

وفى محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمة، قرية نجع عبد الرسول – مركز أسيوط؛ ومسجد: الشيخ إبراهيم، قرية بنى فيز – مركز صدفا؛ وإنشاء مسجد: الرحمن، قرية المندرة بحرى – مركز ديروط؛ وصيانة مسجد: عباد الرحمن، نزلة عبد اللاه – مركز ديروط.

وفى محافظة الدقهلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: أبو عيد، عزبة أبو عيد، قرية الحاكمية – مركز ميت غمر؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية الشركة (2) – مركز دكرنس؛ و مسجد: الكمالى، قرية الكمالى – مركز الستاموني؛ وصيانة مسجد: التوحيد، قرية التل – مركز دكرنس.

وفى محافظة أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد: الجامع الجديد، الخطارة، قرية أبو الريش بحرى – مركز أسوان؛ ومسجد: الزبير بن العوام، قرية خريت – مركز نصر النوبة؛ وصيانة مسجد: آل عبد السلام، قرية البصيلية قبلى – مركز إدفو؛ ومسجد: السيدة زينب، قرية البصيلية قبلى – مركز إدفو، ومسجد: آل البيت، كيما عزبة الفرن، إدارة حى شرق.

وفى محافظة مطروح، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: فجر الإسلام، مدينة الحمام، وإنشاء مسجد: بر الوالدين – مدينة الحمام.

وفى محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الشيخ فهيم الرملى، قرية عنانى – مركز مطاي؛ ومسجد: مفتاح القبلى، عزبة حسن مفتاح – مركز المنيا؛ وصيانة مسجد: الغربى، قرية الحوارتة- مركز المنيا.

وفى محافظة الأقصر، تم إحلال وتجديد مسجد: أبو سلام، أرمنت الحيط - مركز أرمنت.

وفى محافظة الإسكندرية، شملت الأعمال إنشاء مسجد: النور، منطقة الأحرار، باب العبيد – محرم بك؛ وصيانة مسجد: محمد فريد، سيدى بشر قبلى – المنتزه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.