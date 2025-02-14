شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة سعد الصغير فى قضية حيازة المواد المخدرة تنتهى بالحبس 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندسالجمعة، 14 فبراير 2025 04:30 ص
سطرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كلمة النهاية، فى محاكمة المطرب سعد الصغير، فى اتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى، بعد قبول استئنافه وتخفيف حكم سجنه 3 سنوات للحبس 6 أشهر.ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:
- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.
- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.
- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.
- انكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وانه لا يشرب حتى السجائر، وانه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.
- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.
- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.
- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
- 9 مارس موعد خروج المطرب الشعبى من محبسه بعد قضاء العقوبة.
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