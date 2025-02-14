شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة سعد الصغير فى قضية حيازة المواد المخدرة تنتهى بالحبس 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كلمة النهاية، فى محاكمة المطرب سعد الصغير، فى اتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى، بعد قبول استئنافه وتخفيف حكم سجنه 3 سنوات للحبس 6 أشهر.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:

- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.

- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.

- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.

- انكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وانه لا يشرب حتى السجائر، وانه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.

- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.

- 9 مارس موعد خروج المطرب الشعبى من محبسه بعد قضاء العقوبة.