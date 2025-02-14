شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من تعاطى المخدرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك من تعاطى المخدرات حيث أنها تدمر الصحة وتتسبب فى مشاكل اجتماعية وأسرية.

وأوضحت أنها تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالأمراض الجنسية والأمراض الفيروسية (التهاب الكبد).

كما كانت ذكرت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 3 ملايين حالة وفاة سنوية بسبب تعاطى الكحول والمخدرات، غالبيتها بين الرجال.



وزارة الصحة