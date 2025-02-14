شكرا لقرائتكم خبر عن يورانيوم وليثيوم ومعادن بـ15 تريليون دولار.. هذا ما يريده ترامب من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع قليلة وربما أيام تفصل المجتمع الدولى عن تسوية الحرب الأوكرانية بفضل جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وانفتاحه على موسكو بخلاف الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن الذى كان معاديًا للرئيس الروسى فلادمير بوتين، واختار أن يواجه روسيا بورقة العقوبات الاقتصادية.

وفى ظل ما يشهده المجتمع الدولى من اتصالات عالية المستوى يجريها دونالد ترامب بأطراف الحرب، والدول الأوروبية يبدوا أن تسوية الحرب الأوكرانية لن تروق للجانب الأوكرانى والرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث طالب ترامب بـ"ثمن الدعم" الذى قدمته واشنطن لكييف والمقدر بنحو 300 مليار دولار.

وفى تصريحات داخل البيت الأبيض قبل أسبوع، قال ترامب إنه "يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بمعادن أرضية نادرة كوسيلة للدفع مقابل الدعم المالي لجهود الحرب ضد روسيا.. أوكرانيا مستعدة لذلك، وأنا أريد تسوية مقابل ما يقرب من 300 مليار دولار من الدعم المقدم من واشنطن".

وتابع ترامب فى تصريحاته : "نقول لأوكرانيا أن لديها عناصر أرضية نادرة ثمينة جدا، ونحن نتطلع إلى عقد صفقة حيث يمكنهم تغطية ما نقدمه لهم مقابل عناصر أرضية نادرة وأشياء أخرى".



التيتانيوم من المعادن الهامة التي تحتويها أراضي أوكرانيا

ومساء الثلاثاء، جدد ترامب ضغوطه على أوكرانيا، موضحًا إنه لا يستبعد أن تصبح "روسية" يومًا ما. وقال فى مقابلة مع فوكس نيوز: "أخبرت كييف أننى أريد ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة.. المسئولون الأوكرانيون يمتلكون أرضا ذات قيمة هائلة من حيث المعادن النادرة، ومن حيث النفط والغاز، ومن حيث أمور أخرى".

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وأضاف ترامب: "قد يعقدوا صفقة، وقد لا يعقدوا صفقة. قد يكونوا روسا يوما ما، أو قد لا يكونوا روسا يوما ما. لكننا سنحصل على كل هذه الأموال هناك وأقول مرة أخرى إننى أريد استعادتها".



وعلى صعيد جهود التسوية، أعلن ترامب اعتزامه لقاء بوتين فى السعودية، معربًا عن ثقته من أن الرئيس الروسى يريد إنهاء الحرب فى أوكرانيا فورا بعدما كان لا يرغب فى السلام خلال ولاية بايدن.



وفى سبيل مواصلة الضغط على كييف، تابع ترامب فى تصريحاته : من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كامل أراضيها، ولا اعتقد أنه من العملى أن تنال عضوية الناتو.

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واستطرد: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا.. ويتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام".

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تصريحات ترامب المتفرقة على مدار الأسبوع الحالى بشأن الحرب الأوكرانية، وبشأن القمة المرتقبة التى تجمعه مع نظيره الروسى، لم توضح بشكل حاسم ماهية "العناصر الأرضية النادرة" التى تمتلكها أوكرانيا، ويرغب ترامب فى الحصول عليها.

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والعناصر الأرضية النادرة هى مجموعة من 17 معدنا تستخدم فى صناعة المغناطيس الذى يحول الطاقة إلى حركة للسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. ولا توجد بدائل معروفة لهذه المعادن.

وتعتبر هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن هناك 50 معدنا لها أهمية حيوية لاقتصاد البلاد ودفاعها الوطنى، منها بعض العناصر الأرضية النادرة والنيكل والليثيوم.

وتمتلك أوكرانيا مخزونات كبيرة من اليورانيوم والليثيوم والتيتانيوم، رغم أن أيا منها لا يعتبر من بين أكبر 5 مخزونات فى العالم من حيث الحجم، وتشير تقارير حكومية أوكرانية إلى أن أوكرانيا تضم 117 من أصل 120 نوعا من المعادن التى تستخدمها البشرية.

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وبخلاف امتلاكها ثاني احتياطى من الغاز بعد روسيا، كشفت مجلة "فوربس أوكرانيا" إن أراضى أوكرانيا تحتوى على 111 مليار طن من الموارد المعدنية، بما تبلغ قيمته نحو 15 تريليون دولار.

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