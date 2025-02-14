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بوابة مرور مصر تتيح نقل ملكية السيارة إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل

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بوابة مرور مصر تتيح نقل ملكية السيارة إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الجمعة، 14 فبراير 2025 03:00 ص

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، مجموعة من إجراءات لملاك السيارات من خلال خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.  

 

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

2. تقديم السند القانونى الناقل للملكية.

3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

4. تقديم مستند شهادة المخالفات.

5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 

ثانيا الإجراءات:

1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

3. فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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