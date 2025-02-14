شكرا لقرائتكم خبر عن 2354 شادرا توفر السلع بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد قبل رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

2354 شادرا توفر السلع بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد قبل رمضان، فى إطار جهود وزاة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتوفر وزارة الداخلية السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك اعتبارًا من 15 فبراير حتى نهاية شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذا وسرادق وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك وسرادق بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية.. وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.