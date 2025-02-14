شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة عن رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رسوم التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحة أن رسم التظلم للطلاب (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا، وذلك للمادة الواحد.

وأكدت المديرية، أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وبدأت الإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بإجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

واستعدادًا للفصل الدراسي الثاني، وجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية، بضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.