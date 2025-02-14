شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نردُّ على من يشكك فى فضل ليلة النصف من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف نردُّ على من يشكك فى فضل ليلة النصف من شعبان بحجّة أن هناك ضعفًا فى أسانيد الأحاديث الواردة فى فضلها؟، سؤال اجابت عنه دار الإفتاء بالآتى:

ما أورده بعض المتنطعين والمشككين فى فضل هذه الليلة المباركة مردودٌ؛ فقد ورد فى فضلها أحاديث وآثار، والطعن بتضعيف كل ما ورد فى فضل هذه الليلة غيرُ مُسَلَّم؛ فإن كان فى بعض أسانيدها ضعفٌ، فقد صحَّح الحفاظ بعضها الآخر، ولو سلمنا بضعف بعض ما ورد فى فضلها، فالقاعدة الحديثية أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، وإن لم تتقوَّ بمجموع الوارد وبتعدد الطرق؛ فإنَّ جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولذا فلا يجوز إنكار فضل هذه الليلة، ولا يُؤخَذْ بقول هؤلاء المشككين.