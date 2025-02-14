شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لجنة مصر للأفلام: فريق عمل مستر بيست أدخلوا 50 كاميرا ومعدات أخرى للتصوير داخل الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، عدم منع تصوير فيديوهات وأفلام عالمية داخل المناطق الشعبية، بشرط عدم الإهانة للدولة أو الأديان السماوية، وقال: "سبق وتم تصوير مشاهد في فيديوهات وأفلام عالمية داخل حي إمبابة".

أضاف بدوي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن فريق عمل مستر بيست أدخلوا 50 كاميرا تصوير ومعدات أخرى من الجمارك في مطار القاهرة، وكانت الجمارك المصرية جيدة معهم، متابعا: "الجمارك تسهل دخول معدات المصورين والمخرجين الراغبين في التصوير بالأماكن السياحية المصرية".

وأشار، إلى أن هناك مرافقة أمنية للفرق الأجنبية أثناء التصوير داخل مصر، لتسهيل مهمتهم التي أتوا لإنجازها بالدولة المصرية.