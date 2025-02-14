شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. اكتشاف مدينة صناعية وورش أثرية بالعصور المختلفة فى الكرنك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

في مفاجأة أثرية جديدة داخل معابد الكرنك، نجح مسئولي البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بالمعبد في العثور على منطقة صناعية عبارة عن مستوطنة تضم ورش وأفران للعمال المصريين القدماء على مر العصور المختلفة، وذلك خلال أعمال الحفائر التي تتم بالقرب من المتحف المفتوح، والتي حصلت على مباركة الدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار لبدء الحفائر في تلك المنطقة خلال زيارته الأخيرة للمعبد، وجارى استمرار العمل للكشف عن تفاصيل باقي المستوطنة للإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصادر مطلعة في منطقة آثار الأقصر، لـ"الخليج 365"، إن تلك المنطقة الصناعية أو المستوطنة كاملة ممتدة علي مساحة 2400 متر تقريبا 40 متر في 60 متر تقريباً، ومازالت ممتدة في باقي الجهات، حيث تم العثور على مجموعة من المباني من الطوب اللبن مختلفة الأحجام، والتي يرجح أنها عبارة عن مجموعة من الورش الصناعية التي كانت موجودة في محيط معابد الكرنك تعود للفترة البطلمية، واستمر العمل بها خلال الفترة البيزنطية.

وأوضحت المصادر، إنه تم الكشف عن حوالي خمسة أفران للحرق ومجموعة من مخازن الغلال من الفخار ومطاحن الغلال والأواني الفخارية المختلفة، وكذلك آبار من المياه مشيدة من الطوب اللبن، حيث يرجح أن هذه المباني التي تشكل قوام هذه المستوطنة عبارة منطقة صناعية متكاملة تم تشييدها لخدمة معابد الكرنك خلال الفترات المختلفة، لدرجة إنه تم إستخدامها خلال عصور مختلفة إمتدت من العصر المتأخر وحتي الفترة البيزنطية مروراً بالفترة البطلمية وهذا علي أقل تقدير، حيث يعتقد أنه ربما تسفر أعمال إستمرار وإستكمال الحفائر في هذا المكان عن الكشف عن بقايا تعود لفترة الدولة الحديثة لنفس المستوطنة خلال أعمال الحفر.

وتكاد تكون هذه المدينة الصناعية هي الأولي من نوعها التي تم العثور عليها داخل معابد الكرنك حتي الآن واضحة المعالم والأجزاء المختلفة التي تتكون منها، وتتم أعمال الحفائر تمهيداً لإقامة مقصورة ضخمة من بداية عصر الدولة الحديثة ترجع لعصر الملك أمنحتب الأول، وهي الوحيدة الضخمة من الحجر الجيري الأبيض، حيث تم العثور على كتل هذه المقصورة متناثرة في محيط معبد الكرنك أكثر من ألف كتلة سيتم إعادة تشييدها في هذا المكان بعد إنتهاء كافة أعمال الحفائر.

ويعد هذا الكشف ذو قيمة وأهمية كبيرة بالكرنك، حيث إنه سيغير خريطة فهم معابد الكرنك بطريقة كاملة خلال الفترة المقبلة، وسيساعد الدارسين والباحثين على فهم أفضل وأعمق لطبيعة معابد الكرنك المعقدة خلال العصور المختلفة، وهو الأمر الذي سيساعد المهتمين بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية عن معابد الكرنك علي وضع تصور شامل وكامل حول معابد الكرنك ودورها وطبيعتها عبر العصور.



اكتشاف-مستوطنة-لعصور-مختفلة-قديمة-بالكرنك



جزء-من-المدينة-الصناعية-التي-تم-الكشف-عنها



جزء-من-المدينة-الصناعية-التي-تم-الكشف-عنها-بالكرنك