شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لكشف ملابسات سرقة شقة فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات سرقة محتويات شقة بأكثر من مليون جنيه فى منطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من شقيق صاحب شقة بالطابق الـ13 بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم يفيد بسرقة محتويات شقة شقيقة تقدر بأكثر من مليون جنيه.

وانتقل رجال المباحث الى المكان ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.