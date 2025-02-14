شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج التنفيذي لبرنامج مستر بيست: حصلنا على تصريح التصوير بأسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جو المدير التنفيذي لبرنامج اليوتيوب الشهير "mr.beast"، إنه إذا أردت أن تقدم محتوى عن مصر، ويكون محتوى حقيقي، عليك أن تكون في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، على قناة "on": "الأمر لن ينجح إذا قمت ببناء موقع تصوير في بلد آخر وتظاهرت أنها مصر".

وتابع: "هنا في مصر، كل شيء أردنا فعله لاستكشاف الأهرامات كان ممكنا، لذا أن أردت القيام بشئ عن الأهرامات أو أي مكان آخر في مصر، فمن الممكن أن تأتي إلى مصر، بدلا من أن تبني مكانا خارج مصر وتتظاهر أنه في مصر.

وعلق على التواصل مع لجنة مصر للأفلام للحصول على التصاريح اللازمة وقال: "لا أريد المبالغة، ولكن الأمر كان في غاية السرعة بالنسبة لنا، فلم تزد المدة عن شهر فقط".

وأضاف: "سمحوا لنا بالتحليق بالطائرة الهليوكوبتر، ولقد كانوا شديدي المرونة معنا، فالأمر كان بالنسبة لنا شديد السهولة، حتى عندما كنا نريد تغيير المواعيد، كانوا سلسين للغاية معنا".