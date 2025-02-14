شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 14 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 14-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 18: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:14 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:21 مموعد صلاة المغرب 5:45 مموعد صلاة العشاء 7:04 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:05 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:13 مموعد صلاة المغرب 5:38 مموعد صلاة العشاء 6:56 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:49 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 17: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م

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