شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 14 فبراير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 14-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 18: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:21 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:33 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 17: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
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