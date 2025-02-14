شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع جرار بضائع خرج عن مساره بخط القاهرة السويس والان مع تفاصيل الخبر

شهد خط سكك حديد السويس عدلى منصور، مساء اليوم، خروج عجلات جرار بضائع رقم 2435 عن القضبان دون إصابات أو خسائر، ودفعت هيئة السكة الحديد بونش لرفع الجرار وإعادة الحركة لطبيعتها.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر رفعت كفاءة خط عدلي منصور / السويس واختصار زمن الرحلة وشغلت الهيئة القطارات على هذا الخط كالتالى

مواعيد القطارات على خط السويس عدلى منصور :

- قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصريقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 ويصل السويس الساعة 09.10.

- قطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من عدلي منصور الساعة 15.15 ويصل محطة السويس الساعة 19.15

- قطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25.

- قطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة السويس الساعة 17.00 ويصل عدلي منصورالساعة 20.50.

