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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن

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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن

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القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس إلى ميونخ للمشاركة في الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن الذى يعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات المؤتمر ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية وكبار مسئولين لمناقشة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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