شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس إلى ميونخ للمشاركة في الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن الذى يعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات المؤتمر ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية وكبار مسئولين لمناقشة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.