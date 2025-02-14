شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس إلى ميونخ للمشاركة في الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن الذى يعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات المؤتمر ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية وكبار مسئولين لمناقشة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.
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