شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوبر العالمي مستر بيست: ممتن من إتاحة تصوير الأهرامات ولم أواجه سلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوتيوبر العالمي مستر بيست mr.beast، إنه "يوتيوبر" وصانع محتوى على موقع "يوتيوب"، معبرا عن سعادته بالفيديو الذى صوره داخل الأهرامات، قائلا "الأمر كان جنونيا".

وأضاف مستر بيست خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، على قناة "on": " لقد صورت فيديو، دفنت فيه نفسي حيا لمدة أسبوع، وفي فيديو آخر قضيت 7 أيام في الحبس الانفرادي، لذا أنا أقوم بالعديد من التحديات، لكن التحدي هذه المرة هو قضاء مائة ساعة عند الأهرامات".

وتابع: "لقد قمنا باستكشاف الأهرامات من الداخل، ولقد نمت داخلها، فالتعرف على مصر القديمة أمر رائع".

وقال: "تجربة التصوير كانت رائعة ومذهلة، أنا متفاجئ من حصولي على هذا القدر من الإتاحة، لقدم سمحتهم لنا باستخدام طائرة مسيرة".

وأوضح أنه لم يواجه أي سلبيات أثناء عملية التصوير، مؤكدا أن هذا هو انطباعه عن التجربة.