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اليوتيوبر العالمي "mr.beast" لـ "on": الأهرامات مذهلة والمحتوى الذي صورناه مدهش

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اليوتيوبر العالمي "mr.beast" لـ "on": الأهرامات مذهلة والمحتوى الذي صورناه مدهش

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القاهرة - سامية سيد - أشاد اليوتيوبر العالمي "mr.beast"، بطريقة تقديمه على قناة "on"، مؤكدا أن وصفه بـ"العملاق" أمر رائع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، على قناة "on": "أهرامات الجيزة، أمر مذهل، هذا الأمر رائع حقا، والعمل هنا مذهل".

وتابع: "المحتوى الذي صورناه مدهش وأنا ممتن بشدة، وعندما رأيت الأهرامات لأول مرة شعرت بالجنون".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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