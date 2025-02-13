شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوبر العالمي "mr.beast" لـ "on": الأهرامات مذهلة والمحتوى الذي صورناه مدهش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اليوتيوبر العالمي "mr.beast"، بطريقة تقديمه على قناة "on"، مؤكدا أن وصفه بـ"العملاق" أمر رائع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، على قناة "on": "أهرامات الجيزة، أمر مذهل، هذا الأمر رائع حقا، والعمل هنا مذهل".

وتابع: "المحتوى الذي صورناه مدهش وأنا ممتن بشدة، وعندما رأيت الأهرامات لأول مرة شعرت بالجنون".