شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنفرض رسوما جمركية 20% على دول أوروبا لفرضها رسوما على بضاعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، على دول أوروبا، التي تفرض رسوما على بضاعتنا، وذلك في خبر عاجل، أذاعته القاهرة الإخبارية.

ونظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية، وفق خبر عاجل، أذاعته القاهرة الإخبارية.

وأضافت ترامب: "الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية إلى 2.5%، وهو نصر كبير"، مشددا على أن إرسال البضائع عبر دولة أخرى، لتجنب الرسوم الجمركية، أمر لا يمكن قبوله، وأن نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن التعريفات الجمركية ستأخذ في الاعتبار أسعار الصرف في الدول الأخرى.