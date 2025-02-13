شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مذكرة بشأن خطة لتطبيق التعريفة الجمركية المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مذكرة بشأن خطة لتطبيق التعريفة الجمركية المتبادلة، مؤكدا أنه يمكن للدول الأخرى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، حسسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أوضح ترامب أن الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية بمقدار 2.5% وهذا مكسب كبير لنا، مؤكدا أنه واشنطن ستتعامل مع كل دولة الواحدة تلو الأخرى.

أكد ترامب ان نظام التعريفة الجمركية المتبادلة سيحقق العدل مرة أخرى، موضحا أنه قرر فرض تعرفات جمركية متبادلة مع شركاء واشنطن التجاريين.

أكد ترامب أن حلفاء الولايات المتحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجارى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.